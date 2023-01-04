عضو «إبدأ»: حل مشكلات أغلبية المصانع المتعثرة.. وندعم كل الأنشطة

قال عبدالرحمن عمر، عضو مبادرة «إبدأ»، إن المبادرة استطاعت الوصول إلى عدد كبير من المصانع التي كانت تواجه تحديات ومشكلات عجزت عن حلها، وأخرى كان يصعب عليها إنهاء الإجراءات المختلفة منذ فترة طويلة، لتقديم المساعدة لها وحل مشكلاتها، لافتًا إلى أن أكثر المشكلات بين مختلف المصانع هما: عدم معرفة أصحاب المصانع بالإجراءات اللازمة والجهات المنوط بها لإنهاء تلك الإجراءات، وأيضًا صعوبة إنجاز تلك الإجراءات في وقت قصير لتوفير الوقت والمجهود.

نتائج التأخير في إنهاء إجراءات المصانع

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن التأخير في إنهاء الإجراءات كان يضيع وقتا ومجهود أصحاب المصانع، إلى جانب خسارة العديد من الفرص الاستثمارية خاصة أن البيئة متغيرة بشكل سريع مع ازدياد حاجة السوق للمنتج المحلي بعد غلاء المنتج المستورد، لذلك يكون المصنع بحاجة إلى ضبط أموره سريعًا لكي يكون منتجه متاحا في الأسواق والاستفادة من كل الفرص الخاصة به.

«ابدأ» تدعم كل الأنشطة الصناعية

وأشار عبد الرحمن عمر إلى أن مبادرة «إبدأ» لا تدعم صناعة بعينها بل تدعم كل الأنشطة الصناعية بشكل عام بغض النظر عن نوع الصناعة أو حجم المصنع، متابعا أن المبادرة اهتمت بالعمل على بعض الصناعات في شكل شراكات مثل صناعة الطلمبات وصناعة مكونات محطة مياه الصرف بهدف توفيرها سريعًا داخل مصر.