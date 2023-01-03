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عضو بمبادرة «ابدأ» لـ يوسف الحسيني: نعمل على تقنين أوضاع المصانع المخالفة والمتعثرة

كتب:

شريف سليمان
11:11 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال عبدالرحمن عمر، عضو في مبادرة «ابدأ»، إنّه إذا جرى وضع خطط ذكية للصناعة يجرى التعامل بموجبها مع رجال الأعمال، وتحفيزهم في اتجاهات الدولة المصرية وجني الثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، على القناة الأولى، أنّ المبادرة تستهدف دعم السوق، موضحا: «ندخل في الصناعات المغذية، ونسعى إلى إكمال المنتجات وزيادة القيمة المضافة للمراحل التصنيعية، وهذه هي فلسفة المبادرة».

وتابع: «نعمل على دعم المصانع المخالفة والمتعثرة وبحث حلولها وأسباب التعثر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة تقنينها وشرعنتها وتوفيق الأوضاع، وبالتالي فنحن لسنا ضد هذا النوع من المصانع، لكننا نسعى إلى التقنين وتعليم أصحابها كيفية تحقيق الأرباح».

وأكد أن المبادرة تدعم المجتمعات التصديرية، فهناك الكثير من الدول التي دعمت هذه المجتمعات، وأصبح لديها عدد ضخم من المصدرين، وهذه التجربة ليست ناضجة في مصر، لكن أصبح هناك تحسن كبير، وعلى سبيل المثال، فإن قطاع الصناعات المنزلية يصدر لأكثر من 36 دولة، وأخرى لم تصل إلى هذا المستوى من النضج.

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