سقوط أمطار على مدن وقرى في كفر الشيخ.. الشوارع بلا مارة (صور)

شهدت عدد من المراكز والمدن في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأُصيبت الحركة التجارية بالشلل التام، حيث خلت الشوارع من المارة، نظرا لالتزام المواطنين مساكنهم، بسبب سوء الأحوال الجوية.

انتشار معدات رفع مياه الأمطار

انتشرت معدات رفع مياه الأمطار التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة، في المجن التي شهدت سقوط الأمطار: «البرلس، وبلطيم، ومصيف بلطيم، ودسوق، وقلين، ومسير، وسيدي سالم، ومطوبس، وكفر الشيخ، وبيلا، والحامول»، وعدد من قرى كفر الشيخ، لرفع المياه وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة إلى حملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت اليوم 19 مئوية للعظمى، والصغرى 12، وسرعة الرياح 13 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة إلي خفيفة، بنسبة حدوث 40% إلى 60% تقريباً.