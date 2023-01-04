كاليفورنيا تبحث عن 600 شخص خضعوا لعمليات تعقيم قسرية وفقدوا القدرة على الإنجاب

تسعى السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى العثور على 600 شخص خضعوا لعمليات تعقيم قسرية وفقدوا القدرة على الإنجاب بتعقيمهم إما ضد إرادتهم أو بدون علمهم، حتى تتمكن من سداد ما لا يقل عن 15000 دولار لكل منهم على سبيل التعويض.

عام واحد قبل إغلاق برنامج التعويض

ولم توافق ولاية كاليفورنيا بعد عام من البحث، على تعويض سوى 51 شخصا فقط من إجمالي 310 طلبات تلقتها، فيما لم يتبق سوى عام واحد قبل إغلاق برنامج التعويض الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون دولار

وأوضحت ليندا غليدهيل، المديرة التنفيذية لمجلس تعويضات ضحايا كاليفورنيا التي تشرف على البرنامج: «نحاول العثور على جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها، وفي بعض الأحيان لا نملك سوى الأمل في عثور شخص على معلومات أكثر تفصيلا بمفرده، في بعض الأحيان لا نملك القدرة على التحقق مما حدث».

ورفضت سلطات ولاية كاليفورنيا تعويض 103 أشخاص، كما رفضوا 3 طلبات تعويض غير مكتملة، و تجري معالجة 153 طلبا لكنهم أشاروا إلى صعوبة التحقق من الطلبات لأن العديد من السجلات فقد أو دمر.

سلطات ولاية كاليفورنيا رفضت تعويض 103 أشخاص

ويحق لمجموعتين من الأشخاص بحسب شروط الولاية الحصول على تعويض، وهم من جرى تعقيمهم من قبل الحكومة خلال ما يسمى بحركة تحسين النسل التي بلغت ذروتها خلال الثلاثينيات، ومجموعة أصغر جرى تعقيمهم أثناء وجودهم في سجون الدولة منذ حوالي عقد من الزمان.

يشار إلى أن كاليفورنيا عام 2021 كانت هى الولاية الثالثة التي توافق على برنامج تعويضات التعقيم القسري، حيث انضمت إلى ولايتي كارولاينا الشمالية وفيرجينيا، لكن كاليفورنيا كانت أول ولاية تضم ضحايا جدد من نظام السجون في الولاية.

وسعت حركة تحسين النسل إلى منع بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو إعاقات جسدية من القدرة على إنجاب أطفال، خاصة أن ولاية كاليفورنيا كانت تمتلك أكبر برنامج تعقيم قسري في البلاد، حيث جرى تعقيم حوالي 20 ألف شخص بدءا من عام 1909 ولم تلغ كاليفورنيا قانون تحسين النسل حتى عام 1979.