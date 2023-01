الثاني خلال أسبوعين.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب كاليفورنيا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرقي مدينة «ريو دل» إحدى مدن مقاطعة هومبولدت بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 27.8 كيلو متر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن الزلزال وقع في الساعة 10:35 صباحًا.

وأضافت «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 30 ميلاً جنوب «يوريكا» وكان مركزه على بعد حوالي 9 أميال جنوب شرقي «ريو ديل»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأغلقت السلطات المحلية، إن «طريق 211 » في فيرنبريدج، لقيام المسؤولين بتقييم أي ضرر، فيما أشارت المشرفة على المنطقة الثانية في مقاطعة هومبولت ميشيل بوشنيل، لقناة «إيه بي سي 7» الأمريكية، إن الكهرباء انقطعت مرة أخرى في «ريو ديل».

من جانبه، قال رئيس شرطة «ريو ديل»، جريج ألين، إن الزلزال هز بعض المنازل من أساساتها وتسبب في أضرار هيكلية أخرى، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع اصابات.

Rio Dell Police Chief Greg Allen tells us the 5.4 earthquake today did shake some homes off their foundation and cause other structural damage. But so far no reports of injuries. pic.twitter.com/gmyesWzWeD