ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 4 قتلى

أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا إلى 4 قتلى، بحسب ما ذكرته قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

أكبر الحرائق في الولايات المتحدة

ويعد حريق «ماكيني» من أكبر الحرائق التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام، حيث أُجبر أكثر من 2000 شخص على ترك منازلهم، ودمرت الحرائق عدد كبير منها.

كما أدى وصول الحريق إلى مناطق جافة في الولاية مع وجود رياح وعواصف قوية، إلى زيادة حدتها وانتشارها بسرعة كبيرة، على مساحة وصلت إلى 21 ألف هكتار.