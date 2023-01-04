قيادات الكنيسة الأسقفية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الميلاد، يرافقه وفد من كهنة الكنيسة الأسقفية بمصر.

وقدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة للبابا وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي.