أخبار البابا تواضروس في أسبوع.. تهاني عيد الميلاد وزيارات رعوية

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيديو توضيحي لأهم فاعليات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة ما بين 25 إلى 31 ديسمبر الماضي، والتي تضمنت زيارات لاطوائف مسيحية أخى للتهنئة بعيد الميلاد، كما استقبل خلالها كبار الشخصيات العامة والكنسية، والتي جاءت على النحو التالي:

أخبار البابا في أسبوع

قدم البابا توضروس تهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك مناسب عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي.

بالإضافة إلى الالتقاء بالبطريرك ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس لتهنئة بالعيد وتبادل الهدايا التذكارية بين الكنيستين.

وألق البابا تواضروس محاضرة في ختام دورة تدريبية «Copticad» للآباء الكهنة الجدد.

وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة شارك البابا في احتفالية «قادرون باختلاف».

وألقي البابا عظته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، عن المحبة الأسرية.

ورثي البابا الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها وأقدم أساقفة الصعيد والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

كما أصدر البابا توضيح للظروف الصحية التي يمر بها الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، الأمر الذي أدي إلى تشكيل لجنة إدارة مالية للاشراف على أمور الإيبارشية.

وترأس البابا قداس رأس السنة الميلادية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مع الإعلان عن توقف العظة الأسبوعية حتى منتصف فبراير المقبل بسبب احتفالات الكنيسة القبطية المصرية بعيد الميلاد.