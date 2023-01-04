مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث في ظروف غامضة بالقاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الثالث في القاهرة الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما طلبت النيابة أخذ عينات من جثمان المتوفية لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء صديقاتها المقيمون معها في الشقة محل الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسقوط فتاة من الطابق الثالث بدائرة قسم الشرطة ووفاتها في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مصابة بكسور ونزيف بالجسم وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة.