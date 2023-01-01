تفاصيل خطة النيابة العامة لتطبيق التحول الرقمي

وضعت النيابة العامة خطة لتطبيق التغيير إلى التحول الرقمي في كل منظومة العمل للنيابة العامة، حيث كانت النيابة العامة قد نشرت فيلما بعنوان «نتغير لنغير المستقبل»، من خلال الحسابات الرسمية الخاصة بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول الفيديو خطة النيابة العامة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

خطة التحول الرقمي

وتضمن الفيديو الذى قامت النيابة العامة بنشره على الحسابات الرسمية الخاصة بها أنه من منطلق دورها اتجاه كل المجتمع وبخطى قوية وشجاعة أخذت النيابة العامة قرار التغيير للتحول الرقمي في كل منظومة العمل للنيابة العامة، تحول شامل وليس فقط تغيير في شكلها وهيئتها ولكن تغيير في كل ثقافتها وطرق العمل فيها.

كما جاء فى الفيديو الذى نشرته النيابة العامة، «وهدفنا واضح قدام عنينا تحقيق مستقبل أفضل للعدالة الناجزة في كل بلدنا، علشان كده وضعنا كل استراتيجية علمية للتحول الرقمي في النيابة العامة عشان نضمن تحقيق أهداف واضحة باستخدام إمكانياتنا في مدة زمنية محددة وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأنا الطريق في أكتوبر 2021، وفي 30 يونيو 2022 انتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى في الاستراتيجية أنشأنا البنية التحتية فى التحول الرقمي في كل الجمهورية ووفرنا بيئة العمل المناسبة للتغيير في كل نيابات مصر».

كما نشرت النيابة العامة، ثاني حلقات السلسلة الوثائقيَّة «مسيرة ارتقاء النيابة العامة»، عبر حسابات النيابة العامة الرسمية، وجاءت الحلقة بعنوان «سيناء نقطة الانطلاق وخطة التنفيذ»، جرى توضيح ما وضعته لجنة وضع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي بالمكتب التنفيذي، كهدف رئيسي في 5 مجالات يجري الانتهاء منها خلال 3 مدد أقصاها 3 سنوات تنتهي في أكتوبر 2024.