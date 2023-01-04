العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة داخل منزلها بشبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل منزلها بمنطقة شبر الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة إرسال عينات للمعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير، وطلبت استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بشبرا الخيمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة، 22 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبمعاينة الحجرة الخاصة بالمتوفية جرى العثور على جميع متعلقاتها الشخصية، وهي عبارة عن بطاقة رقمي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.