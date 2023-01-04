ضبط 6 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل عقار في المطرية

ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (بعض الأشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المُشار إليها وأمكن ضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى ملك أحدهم وعُثر بداخلها على (حفرتين بعمق 10 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.