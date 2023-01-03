ضبط 23 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر في حملة تموينية بمطروح

أكدت هند مساعد، وكيل وزارة التموين في محافظة مطروح، ضبط 23 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات بمدينة مرسى مطروح، وذلك قبل تهريبها والتربح منها.

ضبط مخالفات تموينية في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، إن الحملة تمكنت من ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة في منطقة المطيري، كما تمكنت حملة تموينية بمدينة الحمام من ضبط وتحرير 6 مخالفات، منها بيع سلع تموينية بأزيد عن السعر المقرر ومخالفتين توقف عن الإنتاج لمخبزين بلديين، ومخالفتين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، و7 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، كما جرى ضبط مخالفة عدم توافر مواد بترولية بمحطة خدمة وتموين سيارات.

التحفظ على الأدوية المضبوطة

وأضافت وكيل الوزارة، في بيان، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وهي عبارة عن أدوية بشرية مخالفة، وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة، وأُخطرت جهات التحقيق.

تكثيف الحملات في 8 مدن

وأشارت إلى أن يجرى تكثيف الحملات التموينية على جميع الأسواق في مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيله وسيدي براني والسلوم، إضافة إلى سيوة.