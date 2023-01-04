ضبط 393 قضية مخدرات وتنفيذ 47 حكما قضائيا في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (59 قطعة سلاح نارى بحوزة 52 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(3) بنادق آلية.

بندقية رصاص.

(8) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(45) فرد محلى.

(96) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزائن متنوعة.

(171) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (46768) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(157) حكم جناية.

(15416) حكم حبس جزئى.

(2946) حكم حبس مستأنف.

(21338) حكم غرامة.

(6911) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (393) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (425) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,893كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (86,810 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,281كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,050كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (14,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,911 كيلو جرام).

كمية من زهرة الخشخاش وزنت (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (668 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (662 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (25 جرام).

عدد (2602) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشيكلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم 3 متهمين ، إرتكبوا (8) حوادث سرقة سيارات.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (8) سيارات مبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.