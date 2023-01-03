«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على طالب بأسلحة بيضاء في القليوبية.. «كان بيعاكس فتاة»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأشخاص للتعدي بالضرب من قبل مجموعة من الأشخاص ومحاولتهم سرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يناير الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات، استقبال «طالب، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح قطعية متفرقة».

وبالانتقال وسؤال المصاب، اتهم عامل مقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «كتر»، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بقيام المصاب بمعاكسة فتاة من أقاربه وحال معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.