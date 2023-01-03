«الداخلية»: استهداف منزل بالقليوبية لضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام وتجار مخدرات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، قيام الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية باقتحام مسكنه وتكسير محتوياته وترويع أسرته لرفضه منحهم مواد بناء بالمجان.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية باستهداف منزل الشاكي لضبط والده، له معلومات جنائية، وشقيقيه؛ أحدهما هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، ونجل شقيقه، وذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

كما تبين عدم وجود ثمة تجاوزات من قِبل رجال الشرطة في حق الشاكي، وجميع الإجراءات تمت في الإطار القانوني، وتلك الادعاءات الكاذبة بهدف غل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذويه.

ويأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.