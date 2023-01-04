القبض على «لص التليفزيونات» سرق 5 شاشات بأسلوب «كسر الباب» في البساتين
كتب:
محمد بركات
12:27 م | الأربعاء 04 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (عدد 2 شاشة تلفزيون).
وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" .
وتم بإرشاده ضبط عدد (3) شاشات تلفزيون أخرى إعترف بسرقتهم من داخل عدد (3) شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.