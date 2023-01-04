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القبض على «لص التليفزيونات» سرق 5 شاشات بأسلوب «كسر الباب» في البساتين

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الأربعاء 04 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (عدد 2 شاشة تلفزيون).

وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" .

وتم بإرشاده ضبط عدد (3) شاشات تلفزيون أخرى إعترف بسرقتهم من داخل عدد (3) شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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