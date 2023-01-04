القبض على «لص التليفزيونات» سرق 5 شاشات بأسلوب «كسر الباب» في البساتين

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (عدد 2 شاشة تلفزيون).

وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" .

وتم بإرشاده ضبط عدد (3) شاشات تلفزيون أخرى إعترف بسرقتهم من داخل عدد (3) شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.