سعر الدولار اليوم في البنوك بعد طرح شهادات بنكي الأهلي ومصر بعائد 25%

طرح بنك مصر، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% منذ قليل، رفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وجاء سعر الدولار اليوم، في العديد من البنوك، وفق المواقع الرسمية لها، كما يلي.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك التجاري الدولي، نحو 25.5 جنيه للشراء، و25.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 25.6 جنيه للشراء، و25.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 25.8 جنيه للشراء، و25.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 24.70 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 25.6 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و25.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 24.90 جنيه للشراء، و25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد اليوم نحو 25.60 جنيه للشراء، و25.70 جنيه للبيع.