وزير التموين يزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع.. تنخفض خلال شهرين

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أنه لا توجد تسعيرة جبرية لأي سلعة ولا يوجد نص تشريعي يسمح للحكومة بالعودة للتسعير الجبرية ولن نعود للستينيات، ولا يوجد في الدستور ولا القانون ما يسمح للحكومة بالتسعير الجبري.

الجلسة العامة لمجلس النواب

واضاف وزير التموين ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على طلبات الاحاطة والاسئلة البرلمانية من النواب ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية سبب زيادة الاسعار العالمية مشيرا الى أن المشكلة التي تشهدها البلاد بسبب النقد الأجنبي، قائلا :" عندما يرتفع سعر الدولار ترتفع الأسعار وعندما يتراجع لم تتراجع الأسعار عندما ينزل سعر الدولار ستنخفض الاسعار خلال شهرين فى كل العالم وليس في مصر فقط فقط".

مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية

وكشف وزير التموين خلال رده على اكثر من 120 اداة برلمانية للنواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار احمد سعد وكيل المجلس ، تفاصيل إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية، بما يساهم في ضبط الأسعار.

وشدد الوزير على أن هناك تغيير جوهري فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع، موضحا أن جهاز سلامة الغذاء هو جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مسئولا عن مراقبة صلاحية السلع منذ خروجها من الجمارك.

وقال " مصيلحي " خلال رده على طلبات الإحاطة والاسئلة الموجهة من الأعضاء لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن قانون منع الممارسات الاحتكارية ينص فى إحدى مواده على حق وزير التموين في تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معينة ،على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه مشيرا الى أنه استخدم هذة المادة فى عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التى واجهناها خلال هذة الفترة وقال الدكتور على مصيلحي أن هناك زيادة حقيقية فى سعر الخامات المستوردة من الخارج وهو ما نسميه "تضخم مستورد ".

وقال موجها كلامه للأعضاء فى الجلسة العامة لمجلس النواب :أحنا بنستورد أكثر من 60% من أكلنا .

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من الصعوبة كتابة سعر المنتج على كافة السلع ،لاسيما وأن مكن الطباعة الخاص بكل منتج مبرمج بشكل معين ولكن نعمل من خلال جهاز حماية المستهلك على ضبط الأسواق .

سعر الأرز

وقال "مصيلحى" إن الحكومة أضطرت لتسعير سعر الأرز لضبط حركة الأسواق ووقف التلاعب فى الأسعار ورغم أننا نستورد القمح من الخارج ،لكننا أستطعنا فى الفترة السابقة إلى طرح القمح فى السوق المصري ،ولابد أن نكون واقعيين فى التعامل مع حالة السوق .