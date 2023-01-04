سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار اليوم، تباينا في العديد من البنوك، وفقا لما نشرته المواقع الرسمية للأهلي والمركزي ومصر والبنك التجاري الدولي وغيرها، صباح اليوم الأربعاء.

ويعد الدولار، من أبرز العملات الأجنبية التي تحوز على اهتمام المواطنين، لارتباطها بالكثير من التعاملات والأسعار، لذا يزداد البحث دائما عن سعر العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم

نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات وردت من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك التجاري الدولي، نحو 24.72 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي، دون تغيير منذ عدة أيام، حيث سجل نحو 24.70 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 24.74 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 24.69 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد اليوم نحو 24.69 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.