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القبض على لص سرق محتويات شقة بأسلوب «التسلق» في عين شمس

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:28 م | الأربعاء 04 يناير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عاطل، مقيم دائرة القسم) وبحوزته (شاشة LCD - حقيبة بداخلها 3 جهاز "لاب توب" - راوتر لاسلكى - باور بنك - مايك وسماعه).

اعتراف المتهم

حسب بيان الداخلية، وبمواجهته عن مصدر تلك المضبوطات إعترف بسرقتهم من داخل شقة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وأمكن التوصل للمجنى عليه وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، كما إعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط جهاز "اللاب توب" الخاص بالمجنى عليهم وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع