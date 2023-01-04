منصة أمريكية: حجم سوق الأحذية العالمي سيصل إلى 220 مليار دولار في 2030

كشفت منصة «IndexBox» الأمريكية، المتخصصة في تحليل بيانات الأسواق العالمية، أنه من المتوقع وصول حجم السوق العالمي للأحذية إلى 220 مليار دولار في 2030، وذلك بعدما حقق رقم 163.2 مليار دولار في 2020، مما يعني أن النمو السنوي لهذا السوق سيبلغ 3.8%، وفقا لشبكة «العربية.نت».

سوق الأحذية الرياضية سيصل إلى 100 مليار دولار بعد عامين

ويحتل قطاع الأحذية الرياضية القسم الأكبر من السوق العالمي للأحذية، بسبب الإقبال المتزايد على مزاياها العملية والمريحة، ومن المتوقع وصول حجم هذا السوق إلى حوالي 100 مليار دولار في 2025، وذلك بدعم من العلامات التجارية الناشطة في هذا المجال مثل Nike، وAdidas، وPuma.

وفي عام 2019، استحوذت علامة «Nike» الأمريكة استحوذت بمفردها على 31.6% من المبيعات العالمية للأحذية الرياضية، في حين حصلت علامة «Adidas» الألمانية على 21.7% من تلك المبيعات أيضا، وفقا للمنصة.

عوامل تؤثر على سوق الأحذية العالمي خلال السنوات المقبلة

وفي سياق متصل، أشارت الأبحاث التي أجرتها منصة «IndexBox» إلى أنه من المتوقع تأثر سوق الأحذية العالمي في السنوات المقبلة بعوامل متعددة أبرزها زيادة عدد السكان، وارتفاع متوسط الدخل الفردي، إلى جانب نمو التجارة الإلكترونية التي ستتيح الوصول إلى مستهلكين من جميع أنحاء العالم.

كما تشير الأبحاث إلى نمو سوق الأحذية النسائية بسرعة أكبر من سوق الأحذية الرجالية، بسبب الارتفاع المستمر في عدد النساء التي تدخل سوق العمل، فضلا عن حفاظ سوق الأحذية العالمي على نموه في السنوات المقبلة بالرغم من التحديات التي سيواجهها.