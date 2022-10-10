جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب سبائك ذهب بـ100 مليون جنيه: أخفاها في الأحذية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى، بإشراف الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك من إحباط محاولات تهريب عدد من السبائك الذهبية قادمة من ليبيا داخل أحذية، عبر منفذ السلوم البري الحدودي مع ليبيا بالمخالفة لأحكام القوانين.

البداية عندما وصلت معلومات، مشتركة من الرائد شريف سليمان ضابط مباحث منفذ السلوم ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد بدر مفتش مكافحة التهريب تفيد اعتزام كل من المدعو «ص.س.ا»، مراجع، و«ف.ص.ع»، مصريى الجنسية تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وجرى تكليف لجنة لترقب وصول المشتبه فيهما.

ضبط المهربين في السلوم

وفور وصول المهربين من ليبيا واستيقافهما والتحقق من شخصيتهما وسؤالهما عما إذا كانا يحملان بضائع أجنبية يستحق عليها ضرائب أو رسوم لكنهما أجابا بالنفي، وبتفتيش أمتعتهما الشخصية لم يتم العثور علي شيء وظهرت عليهما علامات الارتباك، وبإجراء التفتيش الذاتي لهما بالمكان المخصص، تبين وجود عدد من السبائك الذهبية أسفل فرش الأحذية التي ينتعلانها بوزن 10 كيلو و188 جراما، وبلغت قيمة المضبوطات 10 ملايين و697 ألفا و 400 جنيه.

تعويضات جمركية بـ 5 ملايين جنيه

وبلغت التعويضات الجمركية في تهريب الذهب المستحقة 5 ملايين و434 ألفا و 280 جنيها، وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 133 لسنة 2022،