أسعار سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه في السوق المصري

سجلت أسعار السيارت المستعلمة في السوق المصري استقرارا خلال الأيام الماضية، وفقا لما قاله أحمد البحراوي، أحد تجار السيارات المستعلمة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الاستقرار ناتج عن حالة الركود التي يمر بها السوق.

سيارات أقل من 50 ألف جنيه

وسجلت أسعار السيارة فيات 128 موديل 1991 حوالي 24.000 جنيه، فيما بلغ سعر السيارة لادا 2107 موديل 1991 حوالي 24.000 جنيه، فيما بلغ سعر السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 حوالي 28.000 جنيه و26.000 جنيه و31.000 جنيه.

وشهدت أسعار سيارات سيتروين Ax 1996 حوالي 28.000 جنيه، وسوزوكي ماروتي موديل 1995حوالي 29.000 جنيه، أما رينو 19 موديل 1997 فسجل سعرها حوالي 29.000 جنيه، فيما وصل سعر السيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992 حوالي 30.000 جنيه.

سيارات أقل من 70 ألف جنيه

أما قائمة السيارات التي يقل سعرها عن 70 ألف جنيه، فشملت ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1991 بحوالي 50.000، والسيارة تويوتا كورولا موديل 1991 بحوالي 50.000 جنيه، أما ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1992 فسجل متوسط سعرها حوالي 60.000 جنيه، وسيات ابيزا موديل 1994 بحوالي 50.000 جنيه.

سيارات أقل من 100 ألف جنيه

أما السيارات الأقل من 100 ألف جنيه، فتضمنت جيب شيروكي 1994 بحوالي 81.000 جنيه، وميتسوبيشي لانسر 1996 بحوالي 75.000 جنيه، ورينو ميجان موديل 2000 بحوالي 75.000 جنيه، ورينو كليو 200 حوالي 75.000 جنيه، وبروتون ويرا موديل 2005 بسعر 75.000 جنيه، وفولكس فاغن باراتي 2006 بحوالي 75.000 جنيه، وميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1996 بحوالي 76.000 جنيه.

أما أسعار السيارة كيا سيفيا موديل 2000 فسجلت حوالي 76.000 جنيه، وكيا كيا شوما 2001 بـ76.000 جنيه، وبيجو 206 موديل 2001 بحوالي 76.000 جنيه، وشيفروليه افيو 2005 بحوالي 76.000 جنيه.