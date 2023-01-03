وزير التموين: تسعير الأرز ضروري لمواجهة السوق وعدم التلاعب

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة حقيقية في سعر الخامات المستوردة من الخارج، وهذا ما نسميه تضخم مستورد.

وأضاف موجها كلامه للأعضاء في الجلسة العامة لمجلس النواب: «إحنا بنستورد أكثر من 60% من أكلنا».

سعر الخامات المستوردة من الخارج

وأشار الوزير إلى أنه من الصعوبة كتابة سعر المنتج على كل السلع، لاسيما وأن مكن الطباعة الخاص بكل منتج مبرمج بشكل معين، مضيفا: «نعمل من خلال جهاز حماية المستهلك على ضبط الأسواق».

التلاعب في الأسعار

وشدد الدكتور على مصيلحى وزير التموين إلى أن الحكومة اضطرت لتسعير سعر الأرز لضبط حركة الأسواق، وعدم التلاعب.

وتابع: «رغم أننا نستورد القمح من الخارج، لكننا استطعنا في الفترة السابقة إلى طرح القمح في السوق المصرية، ولابد أن نكون واقعيين في التعامل مع حالة السوق».

وأضاف: «لا أتفق تماما مع من قال أن الأزمة الأوكرانية غير مؤثرة، مستطردا هتأثر على العالم كله سنة واثنين واثلاثة، ولها انعكاس على التضخم المستورد من الخارج».

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد خصص جلسته البرلمانية اليوم، لمناقشة أكثر من 100 أداة رقابية تتعلق بأداء وزارة التموين.