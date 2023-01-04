رئيس هيئة تنمية الصعيد: محافظات الجنوب تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

أكد اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة منذ 2019 وحتى الآن، تعمل بناء على توجيهات القيادة السياسية من أجل تقليل نسب البطالة والفقر وزيادة فرص العمل في كافة محافظات الصعيد، التي تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الصناعية والتنموية والزراعية والحيوانية وذلك بالاعتماد على أبناء الصعيد أنفسهم.

وقال «صالح»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، إن من أبرز المشروعات التي تعمل عليها الهيئة مشروع بيئي لزراعة الجوجوبا، باعتباره منتجا زراعيا بيئيا وصناعيا واعدا يعمل على التخفيف من أثار التغيرات المناخية وذلك بالاستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر.

خطة مصرية للاستفادة من زراعة الجوجوبا

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة بعيدة المدى لتحسين حالة البيئة والهواء في هذه المناطق، تم الانتهاء من زراعة مساحة ألف فدان لتحقيق هذه الأهداف للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، ضمن خطة مصرية للاستفادة من زراعة الجوجوبا وتصدير منتجاتها في ظل ارتفاع الطلب لأكثر من 200 ألف طن وقلة المعروض دوليا من هذه المنتجات.

وأوضح أن مشروع الجوجوبا بالغردقة يعد أعظم المشروعات الزراعية النموذجية التي تعتمد على استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وتعظيم الفائدة منه، وأن تنفيذه في محافظة سياحية يساهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل.

حجم استثمارات مشروع زراعة الجوجوبا

وأضاف أن مشروع زراعة الجوجوبا بإجمالي استثمارات بلغت 138 مليون جنيه للمرحلة الحالية في محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن هناك العديد من الفوائد للمشروع البيئية أبرزها وتوفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج.

وتابع رئيس الهيئة: يُطلق الهكتار الواحد نحو 275 طنا من الأكسجين سنويًا ويحتجز نحو 17 – 25 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وأن الجوجوبا تنتج ثمارًا تكون نسبة الزيت فيها 40-55% ويعد المردود الاقتصادي لهذه النبتة مرتفع جدا حيث ان نسبة الطلب العالمي عليها 200 ألف طن أما نسبة الإنتاج 15 ألف طن.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا المشروع من المشروعات الواعدة لما له من فوائد كبيرة بداية من تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج والإنتاج وتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية.