أبرز تصريحات وزير التموين أمام «النواب» اليوم.. لا عودة للتسعيرة الجبرية

حضر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، الجلسة العامة لمجلس النواب؛ وذلك للاستماع إلى ممثلي الشعب وتناول وجهات نظرهم تجاه القضايا المختلفة التي تهم المواطن المصري بشكل كبير، ومنها وضع ضوابط لمراقبة الأسعار خاصة بعد إعلان الحكومة الإفراج عن عدد من البضائع العالقة بالمواني، التي من شأنها أن تحل أزمة السلع وتخفض قيمتها المادية.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز تصريحات وزير التموين أمام النواب، بعد أن شهدت الجلسة نقاشات واسعة وشاملة تجاه جميع الملفات التي تهم المواطن البسيط، وجاءت كالتالي:

أسعار السلع ستنخفض خلال شهرين من تراجع الدولار

نستورد 60% من أكلنا وتسعير الأرز ضروري لمواجهة السوق

لا عودة للتسعيرة الجبرية ولسنا في وقت حرب

يجري إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية بما يساهم في ضبط الأسعار

هناك مسؤولية تضامنية من خلال تضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق