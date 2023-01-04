لأول مرة منذ قرن.. تفاصيل فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيسا له

شهد مجلس النواب الأمريكي فوضى لم تحدث منذ حوالي قرن، إذ كشفت جلسته الافتتاحية عن انقسامات كبيرة بين أعضاء الحزب الجمهوري، وفشل زعيم الجمهوريين في المجلس، كيفن مكارثي، الذي يسعى لرئاسة المجلس في الفوز بالمنصب على الرغم من إجراء 3 جولات اقتراع.

مكارثي يفشل في حشد الأصوات بعد 3 محاولات فاشلة

وأجل مجلس النواب الأمريكي جلسة انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء، وخلال جولات الاقتراع المتتالية فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، حيث اعتبروه هؤلاء معتدلا أكثر مما ينبغي.

ويحتاج انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي يعتبر ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، أغلبية من 218 صوتا، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وعكس موقف أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عمق الخلافات في قلب الحزب الجمهوري المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر، حيث إن نواب ترامب عرقلوا مكارثي وفي الدورة الأولى، وجمع مكارثي 203 أصوات فقط وقرر 19 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

جيتز: كيفن لا يؤمن بأي شيء وليست لديه إيديولوجية

وقال مات جيتز النائب عن ولاية فلوريدا: «كيفن لا يؤمن بأي شيء وليست لديه إيديولوجية»، ورغم ذلك فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه، الثلاثاء، بحفاوة كبيرة في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري، لكن موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية، بحسب قناة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية.

لم يتوافق النواب في الولايات المتحدة عام 1856 على رئيس لهم إلا بعد شهرين

وبحسب وثائق مجلس النواب الأمريكي، فانتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي يستغرق بضع ساعات أو أسابيع، وفي عام 1856، لم يتوافق النواب على رئيس لهم إلا بعد شهرين و133 دورة، وخلال عام 2015 أخفق مكارثي بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.

واجتمع أعضاء الكونجرس الجدد الذين تم انتخابهم خلال اقتراع منتصف الولاية في نوفمبر الماضي، الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن، الثلاثاء، لأداء القسم لمدة عامين.