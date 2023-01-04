الإعلامي محمد عبد الرحمن: ملف الوطن «صوامع مصر.. وصية يوسف الصديق تتحقق» يستحق التحية

أشاد الاعلامي محمد عبد الرحمن مقدم الفقرة المفتوحة على هواء راديو البرنامج العام بملف «الوطن» المنشور في عدد اليوم من الصحيفة الورقية عن المشروع القومي لصوامع الغلال.

«عبد الرحمن»: عنوان عبقري لملف «وصية سيدنا يوسف»

وقال مقدم برنامج «هذا المساء» على قناة القاهرة الإخبارية، أثناء إذاعة الفقرة الصباحية على البرنامج العام، اليوم، إن ملف «الوطن» : صوامع مصر.. وصية «يوسف الصديق» تتحقق، جاء بعنوان عبقري يستحق التحية.

وأثني «عبد الرحمن» على المحتوى الصحفي المقدم في ملف «صوامع مصر»، باعتباره مشروعا قوميا عملاقا جرى تنفيذه بأعلى درجات الكفاءة والجودة، وأنقذ مصر من تداعيات وأزمات عديدة.

الإعلامي الكبير: ملف «صوامع مصر» يستحق التحية

وتابع الإعلامي الكبير قائلا: ملف جريدة الوطن يستحق الإشادة ومن كتب عنوانه (وصية يوسف الصديق تتحقق) يستحق التحية، لأن ربط بمهارة بين قصة سيدنا يوسف في مصر ونصيحته بتخزين القمح من أجل تأمين غذاء المستقبل، وهو ما تفعله مصر بالفعل حاليا في مشروع الصوامع، وهو أيضا ما قدمته جريدة الوطن في ملفها الصحفي.