«التنسيقية» تنظم ورشة عمل عن التعليم الجامعي والتكنولوجي

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل عن «التعليم الجامعي والتكنولوجي»، في إطار اهتمام التنسيقية بأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناقش ورشة التنسيقية عدة محاور، منها آليات سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمناهج التعليمية، وأزمة مكاتب التنسيق في تحديد مصير الطالب الجامعي، وكيف ينعكس ذلك في جودة الخريجين من الجامعات المصرية، إضافة إلى الخطوات التي يمكن العمل عليها لتحسين ترتيب الجامعات المصرية، وآليات تحسين السياحة التعليمية في مصر ودعم التعليم التكنولوجي.

ويدير ورشة العمل، النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإسلام حمدي، عضو التنسيقية.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل يوميا مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎