ضبط صاحب شركة بتهمة ترويج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة - كائنة بمحافظة البحيرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين ببيع بعض الأدوية ومستحضرات التجميل التى يقوم بتصنيعها من مواد أولية ومنتجات مجهولة المصدر دون إتخاذ الإشتراطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين مقابل نظير مادى وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع من خلال إنشاء وإدارة قناة على اليوتيوب وموقع إلكترونى وصفحة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" وصفحة على موقع "فيس بوك" دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون .

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان الداخلية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة وبمشاركة الجهات المعنية تم ضبط المذكور ، وبالتفتيش تم ضبط (عدد 478 عبوة أدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر مدون عليهم بيانات غير صحيحة لإيهام المواطنين بأنها مرخصة – 2 وحدة معاجلة مركزية لإدارة المواقع الإلكترونية – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه غير المشروع - هاتف محمول يُستخدم فى إدارة النشاط – عدد 4 أختام أكلاشية – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت – عدد كبير من العبوات الكرتونية الفارغة والملصقات لتعبئة المنتجات الدوائية مجهولة المصدر والدفاتر والأوراق) .

بمواجهة المتهم أقر بما أسفر عنه التفتيش وأنه مالك الشركة وإعترف بإرتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.