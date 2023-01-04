تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل ابنته في الخصوص لجلسة 4 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة ، تأجيل نظر قضية مقتل فتاة على يد والدها باستخدام عصا خشبية، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الرابع مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.

وصدر الحكم في محكمة جنايات شبرا، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

إحالة المتهم بقتل ابنته للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15848 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم «هشام أ ف»، 29 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها «حبيبة»، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، وأعد لذلك الغرض أداة «عصا»، وتعدى بها عليها بعدة ضربات وأعقبها بدفعها على درج العقار محل سكنه، مما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصداً إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز عصا، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال شهود الواقعة

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، حيث أكد أحدهم أنه حال تواجده بالعقار محل سكن المتهم لزيارة والدته المقيمة بذات العقار، أبصر المجنى عليها تستغيث به لقيام والدها بالتعدى عليها بالضرب، فتحدث إلى والدها وطلب منه عدم إيذائها ففوجئ بقيامه بدفعها على درج العقار وتعديه عليها بعصا، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين المتهم وطليقته.

فيما قال الشاهد الثاني، أنه نمى إلى علمه قيام المتهم بالتعدي على ابنته المجنى عليها بالضرب، فتوجه إلى مسكن المتهم رفقة الشاهد الثالث وأبصر المجنى عليها جثة هامدة وبجوارها أثار دماء فاصطحابها إلى أحدى المستشفيات، إلا أنه أخبره الطبيب المعالج بالوفاة.