تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه في الخصوص لجلسة 4 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، تأجيل نظر قضية اتهام عامل بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة الرابع من مارس المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وصدر الحكم في جنايات شبرا برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

إحالة المتهم لجنايات شبرا

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15934 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3973 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم «محمود ا ا»، 27 سنة، عامل، مقيم المرج بالقاهرة، لأنه في يوم 24 أبريل 2021، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه علاء أحمد عبد الباري أحمد، عمداً مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحاً أبيض «سكين»، وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانوني، علي النحو المبين بالتحقيقات.