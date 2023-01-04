طفرة تعليمية في الصعيد.. 12 كلية جديدة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

طفرة تعليمية كبيرة تشهدها محافظة قنا، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية بتكلفة مالية تخطت 3 مليارات جنيه، والتي فتحت أبوابها للدراسة في العام الدراسي الحالي في كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وحاسبات ومعلومات، لتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2022، ومقرها مدينة قنا، والمقامة على مساحة 41 فدانا و12 قيراطا، بتكلفة 3 مليارات و800 مليون جنيه، وهي أول جامعة أهلية على مستوى محافظات جنوب الصعيد.

وأكد أن جامعة جنوب الوادي الأهلية، تضم حاليا 8 مباني، بالإضافة إلى 2 ورشة هندسية، مشيرا إلى أن الجامعة تضم 12 كلية، هي «الطب - الصيدلة - العلاج الطبيعي - طب الفم والأسنان - التربية - العلوم الإدارية والمالية - الألسن - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - السياحة والرياضة - الهندسة - الفنون والتصميم - التمريض».

رؤية مصر 2023

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى التزام الجامعة بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي وفق رؤية 2030، من خلال إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية، من خلال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة، وبما يساهم في تأهيل الخريجين حتى يصبحوا قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.