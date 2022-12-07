الجامعة العربية: الصومال يدخل موسمه السادس دون أمطار.. و50% من سكانه بحاجة لمعونات

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ الصومال يستعد للموسم السادس دون أمطار، ما يجعل 50% من السكان بحاجة لمعونات غذائية لإنقاذ حياتهم، لافتا إلى ثقة الجامعة في الأرقام التي تصدرها الأمم المتحدة بشأن الجفاف في الصومال، وهي مقلقة للغاية، خاصة أنّه لا تلوح في الأفق أي فرص لهطول أمطار.

بنية أساسية في الصومال

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحل طويل الأمد للأزمة في الصومال، يكمن في مساعدة الصوماليين على إقامة بنية أساسية تساعدهم في الحصول على المياه، مثل حفر الآبار في بعض المناطق لدعم عمليات الزراعة، وبناء السدود وغيرها من الأفكار.

دعم بمعونات غذائية وحفاظ على الموارد

وأكد زكي، وجود اتفاق مع الأمم المتحدة، بشأن حاجة الصومال للمضي قُدمًا في مسارين متوازيين، متمثلان في استمرار دعمه بالمعونات الغذائية، مع العمل الجاد للحفاظ على الموارد الموجودة لدى الصومال من المياه، عن طريق تمويل مستدام.

ونوّه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأنّ الموارد المائية للصومال ليست قليلة، لكنها لا تُدار جيدا، مؤكدًا أهمية التكاتف العربي والدولي لمساعدة الصومال على تجاوز محنته.

وأوضح السفير حسام زكي، أنّ الاجتماع الذي عقد بين الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، يستهدف أن يكون الجميع على موجة واحدة تستهدف دعم الصومال، وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها.