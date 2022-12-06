الأمم المتحدة تحذر من الجفاف في الصومال
كتب:
عمرو حسني
06:21 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
الجفاف في الصومال
حذرت الأمم المتحدة من أن الجفاف في الصومال قد يسبب حالة طوارئ كارثية في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومائية ونقص في الطعام، بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية قبل قليل.
اجتماع عربي مع الأمم المتحدة
وعقدت اليوم، جامعة الدول العربية بمقرها في ميدان التحرير بالقاهرة، اجتماعا بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل التعاون لدعم الصومال الذي يواجه جفافا منذ أشهر.
التركيز على 3 مجالات
وأشار الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيتم التركيز على 3 مجالات رئيسية وهي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البشرية لتقديم الدعم إلى الصومال.