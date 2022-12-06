الأمم المتحدة تحذر من الجفاف في الصومال

حذرت الأمم المتحدة من أن الجفاف في الصومال قد يسبب حالة طوارئ كارثية في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومائية ونقص في الطعام، بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية قبل قليل.

اجتماع عربي مع الأمم المتحدة

وعقدت اليوم، جامعة الدول العربية بمقرها في ميدان التحرير بالقاهرة، اجتماعا بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل التعاون لدعم الصومال الذي يواجه جفافا منذ أشهر.

التركيز على 3 مجالات

وأشار الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيتم التركيز على 3 مجالات رئيسية وهي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البشرية لتقديم الدعم إلى الصومال.