بروتوكول تعاون بين جامعة سمنود التكنولوجية وجمعية النهضة للتنمية

وقّع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية بروتوكول تعاون بين الجامعة وجمعية النهضة للتنمية، في إطار تدريب طلاب الجامعة وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في تخصصات مختلفة، بما يتوافق مع البرامج الدراسية بالجامعة.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور المهندس وليد غيث نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور محمد رمضان درويش رئيس قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

تطوير المهارات

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عقد هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الدولة ووزارة التعليم العالي بإنشاء الجامعات التكنولوجية، كمؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرةً.

دعم الشباب

يُذكر أن جمعيه النهضة للتنمية إحدى منظمات العمل الأهلى التى تعمل فى محافظات الدلتا وغيرها على تقديم الدعم لفئات الشباب من أجل تمكينهم اقتصادياً، من خلال تأهيلهم لسوق العمل بتقديم برامج التدريب بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث يرتبط عملها بقطاع المجتمع الصناعى وخدمة مجتمع رجال الأعمال وفق آليات واحتياجات سوق العمل.