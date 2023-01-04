تعاون مشترك بين جامعتي الملك سلمان و«تينيسي الأمريكية» في مجال المشروعات البحثية

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية بفرعها في مدينة رأس سدر، فريق عمل في مجال الطب البيطري من جامعة تينيسي الأمريكية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة في المشروعات البحثية المُشتركة، برعاية كل من الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ورئيس جامعة تينيسي الأمريكية، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم آليات التعاون والشراكة مع الجامعات الأجنبية في البرامج الدراسية المختلفة.

مُناقشة طرح برنامج دراسي بشهادة مُزدوجة في مجال الطب البيطري

وخلال فترة الزيارة التي تستمر من 1 إلى 7 يناير الجاري، سيقوم وفد جامعة تينيسي بإلقاء بعض المحاضرات المُتخصصة لطلاب الطب البيطري بالمستويين الأول والثاني، ومناقشة اللوائح الأكاديمية وطرق التدريس ومُخرجات التعلم من خلال حوار تفاعلي يشارك فيه طلاب الجامعة، كما سيطلع الجانب الأمريكي على إمكانيات الجامعة المادية والبشرية.

التوسع في المشروعات البحثية المشتركة المُتعلقة بالطب البيطري

وتشمل الزيارة أيضًا مُناقشة إمكانية طرح برنامج دراسي بشهادة مُزدوجة تُمنح من الجامعتين في مجال الطب البيطري، ومُناقشة إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتوسع في المشروعات البحثية المشتركة المُتعلقة بمجال الطب البيطري.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الزيارة، عمداء كلية الطب البيطري بالجامعتين ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس.