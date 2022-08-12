الأحد.. حفل تخرج أول دفعة من الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تستعد الجامعات الكندية في مصر، للاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من طلاب جامعة جزيرة الأمير إدوارد، أول فرع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، الساعة 6 مساء، بمقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزير التعاون الدولي الفيدرالي الكندي، هارجيت ساجان، ووزيرة التعليم والتعلم المستمر لمقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، ناتالي جيمسون، والسفير الكندي في مصر، لوي دوما، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية، وقيادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس أمناء الجامعات يوجه الشكر للرئيس السيسي

ووجه الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسؤولين بكل الوزارات والمؤسسات التي دعمت الجامعة منذ بداية رحلتها، والثقة التي أولوها لها لإنشاء هذا الفرع، مؤكدا أن توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات التعليمية أحدث نهضة حقيقية في التعليم الجامعي بإنشاء فروع للجامعات الدولية المرموقة على أرض مصر.

وأضاف القاضي، أنه منذ 4 أعوام استقبلنا مجموعة من الطلاب في الجامعة، وتلقينا دعما كبيرا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وخلال أيام نشهد تخرج الطلاب والتحاقهم بسوق العمل، وهذا يدل على أن العاصمة تتمتع بجميع المقومات اللازمة للحياة الطبيعية.

الدفعة ستحمل شهادة دولية صادرة من جهة الاعتماد الكندية

وأوضح، أن الدفعة التي ستتخرج من جامعة الأمير إدوارد، يوم الأحد المقبل، تحمل شهادة دولية صادرة من جهة الاعتماد الكندية، وكذلك من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الاعتماد من الجامعة الأم في كندا، حيث يستطيع طلابنا العمل في مصر أو خارج مصر بكل سهولة.

وأكد الدكتور جريج كيف، رئيس الجامعة الأم في كندا، أنه يشعر بالفخر بترأس الحفل الأول لفرع الجامعة بالقاهرة، وكذلك أول حفل تخرج لمؤسسة الجامعات الكندية في مصر على الإطلاق.

وأضاف، أن جامعة UPEI تقدم تعليما مشهودا له بالكفاءة على مستوى العالم لكل طلابها، مشيرا إلى أن توسيع دائرة الانتشار لتشمل طلاب فرع UPEI بالقاهرة يشعر القائمين على الجامعة بالفخر.

وهنأ الدكتور «كيف» الخريجين، مشيدا بقدرتهم على التفوق والصمود أثناء مرحلة انتشار جائحة كورونا، مضيفًا أن الطلاب اجتهدوا وتفانوا في الدراسة ما جعلهم مؤهلون جيدًا للوصول إلى مكانة عالية، وقدرة على التعامل مع المشكلات الملحة، والمساهمة في إحداث تأثير عميق في المجتمع، سواء كان ذلك هنا في مصر أو في جميع أنحاء العالم.

وتعد مؤسسة الجامعات الكندية في مصر أول فرع جامعي دولي «IBC» يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وافتتح عام 2018، ويستضيف حاليًا جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وجامعة رايرسون.