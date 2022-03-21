«الغر»: قرارات قبول طلاب الجامعات الأجنبية تتعلق بالعائدين من أوكرانيا

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ وزارة الهجرة المصرية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل حاليًا على استقبال رغبات الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة من الدراسين في الجامعات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بقبول طلبات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية متعلق بالطلاب الموجودين في الجامعات الأوكرانية فقط وليس أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن الجامعات ملتزمة حالياً بالقرارات المتبعة في هذا الشأن.

الجامعات الخاصة

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تحديد موعد إجراء الاختبارات التي أقرها مجلس الوزراء سيكون بعد انتهاء فترة التسجيل المتاحة حتى يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه بعد نجاح الطلاب في الاختبارات واجتيازها، يحق له الالتحاق والتقدم لأي جامعة يرغب في الالتحاق بها سواء كانت بالقرب من محل مسكنه أو بعيدة عنه، لافتا إلى أن الجامعات الخاصة ملتزمة بكافة قرارات الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

موقف قبول الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات الخاصة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ هناك أماكن شاغرة بمختلف كليات الجامعات الخاصة تكفي لاستقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية، سواء القطاع العلمي أو الإنساني، منوهاً إلى عدم قبول أي طالب مخالف للاشتراطات التي حددها مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن، مضيفاً أن الدراسة منتظمة بكافة الجامعات مع الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك تنسيق تام بين وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات والجامعات بشأن تذليل كافة العقبات تجاه الطلاب.