محمد حماقي: بدايتي نموذجية.. وأصدرت ألبومي الأول وقت حرب العراق

قال الفنان محمد حماقي، إنه أصدر الألبوم الأول «خلينا نعيش» بعد مرحلة تحضير طويلة، وكانت تحضيرا لشيء جديد، «أجرينا العديد من الأشياء إلى أن وصلنا للشكل النهائي، وكانت بداية نموذجية بالنسبة لي ولم أتمنَّ أفضل من ذلك».

أول أغنياته من تأليفه وألحانه

وأضاف محمد حماقي خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن أول أغنية في الألبوم كانت من تأليفه وألحانه، وسجل 4 أغنيات علي هذه الطريقة، بعدها اتصل طارق مدكور بالمنتج الدكتور نصيف وطلب مني ألا أحضر الجلسة، وبعد أن سمع الأغاني قرر أن ينتج الألبوم.

وتابع: «كنت محظوظا في توقيت نزول الألبوم لأنه كان وقت حرب العراق الذي كان معظم المطربين قرروا ألا يصدروا ألبومات وبعد انتهاء الأزمة كان الألبوم جاهزا وأصدرته على الفور، بالإضافة إلى أن تلك السنة كانت بداية إف إم وميلودي، ووضعنا أغنيتين من الألبوم فيها وكرمنا الله بالنجاح».

سبب تأخر ألبومه الثاني

وواصل: «بعدها ظللت فترة طويلة حتى أصدر الألبوم الثاني، وكان بسبب طارق مدكور، وحدثت خلافات بيننا فاضطررت إلى الاستعانة بغيره، وكانت بداية توما وتميم، وهذه المرحلة كانت بالنسبة لي أكون أو لا أكون».