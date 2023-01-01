قناة القاهرة الإخبارية: العراق يستعد لاستقبال «خليجي 25»

استعدت مدينة البصرة العراقية لاستقبال بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، التي تنطلق 6 يناير المقبل، وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة على مجموعتين، تضم الأولى «العراق، اليمن، السعودية، وعمان»، والمجموعة الثانية «البحرين، الكويت، قطر، والإمارات».

وقال ميثم العراقي، عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي، من بغداد، إن مدينة البصرة جاهزة لتقديم بطولة خليجية استثنائية، لأول مرة منذ 43 عامًا، ويتم العمل المتواصل لتهيئة الطرق والبنية التحتية.

وأضاف العراقي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنّ التنظيم على مستوى عالٍ وتشكلت لجان محلية لاستقبال الوفود المشاركة، وتعاونت وزارة الداخلية لتسهيل دخول جماهير المنتخبات المشاركة دون تأشيرة دخول.

وأشار إلى أن الحدث يهم دول الخليج، وكأس الخليج يعد كأس عالم مُصغرة، ووجهت الدعوة للشخصيات العامة، خاصة الرموز الرياضية العربية، ورئيس الاتحاد الدولي وكل رؤساء الاتحادات حول العالم.