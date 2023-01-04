عضو مبادرة «ابدأ»: نجحنا في تحقيق الكثير من الإنجازات على الأرض

قالت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، إن المبادرة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات على الأرض، إذ جرى تدشين الكثير من المصانع الجديدة، كما يوجد الكثير من الصناعات التي يجرى توطينها خلال تلك الفترة في مصر، بخلاف ما جرى توقيعه من مشروعات ضخمة تحت مظلة ابدأ.

تدشين مصنع سماد فوسفات الكالسيوم بالدقهلية

وأضافت «الدليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أنه جرى تدشين مصنع سماد فوسفات الكالسيوم في محافظة الدقهلية، وتأسيس شركة سيليكون مصر، وتوقيع عقود إنشاء مشروع الصواد آش، وهي من المشروعات الضخمة والمهمة التي يجرى توطينها لأول مرة في مصر.

مصنع صمام أمان الغاز بالشراكة مع شركة إسبانية

واستطردت: «تم توقيع عقود إنشاء مصنع صمام أمان الغاز بالشراكة مع شركة إسبانية كبرى وفريش والعربي، وده مصنع وصناعة تتم لأول مرة في مصر، وفيه مصنع لمحركات وسائل النقل الخفيف وهيتم افتتاحه الشهر ده، بخلاف أنه تم دعم الكثير من المصانع المتوسطة والصغيرة في مختلف المحافظات والشغل على المجمعات الصناعية».