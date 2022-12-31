رجل أعمال: توطين الصناعة والتصدير سيدعم خطة الدولة لزيادة حصيلة النقد

أكد رجل الأعمال مجدي طلبة، على أهمية خطة الحكومة لتوفير احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتى عام 2023، وضرورة الاهتمام بملفات «توطين الصناعة» و«التصدير» و«السياحة» لرفع الحصيلة.

«طلبة»: دور كبير للبنك المركزي المصري في توفير النقد الأجنبي

قال مجدي طلبة، إن تحميل البنك المركزي ما يحدث نتيجة عدم توافر العملة يعتبر شيئا غير مقبول، خصوصا أن المركزي يقوم بدور كبير بالتعاون مع الحكومة لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الانخفاض في سعر العملة ليس عيبا وإنما ميزة تساهم في زيادة الصادرات المصرية، حيث يقوم المركزي حاليا بمعالجة بعض الممارسات الخاطئة التي تمت من قبل.

السياحة والصادرات أبرز مصادر النقد الأجنبي

وأضاف طلبة، لـ«الوطن» أن المشكلة تتلخص في عدم توافر العملة الأجنبية، ولكن بالنظر إلى مصادر هذه العملة، سنجد أن الصادرات والسياحة هما أبرز مصادر الدخل الأجنبي، مطالبا بالاهتمام بملف الصناعة بشكل رئيسي، نظرا لكونه يساهم في ضبط الميزات التجاري، من خلال تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن ملف السياحة يجب أيضا الاهتمام به، ومطالبا بالعمل على تحسين الميزات التجاري عبر الاهتمام بالصناعة، وأن هناك بعض الدول التي استطاعت أن تتعامل مع الأزمة العالمية واستغلالها بشكل إيجابي.

واشار إلى أنه يجب أن يكون لدينا متخصصون في ملف الصناعة يقومون بعمل استراتيجية سريعة تسمى «استراتيجية مواجهة الأزمة»، تكون قائمة على وضع سياسات اقتصادية ونقدية وتشريعية لمعالجة أي ثغرات وسلبيات في حصيلة العملة.

وأكد أنه يجب العمل على أن تصبح مصر جاذبة للاستثمار الصناعي، لزيادة الصادارت والحصول على عائد أكبر من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك عددا من المتغيرات التي تحدث في العالم يمكن استغلالها لأن تصبح مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار في كل القطاعات والمجالات.

وأشار إلى أن بعض الدول استغلت الأزمة العالمية التي تحدث حاليا واستطاعت أن تقوم بزيادة صادراتها للخارج، مؤكدا أن مصر جاهزة لأن تستغل هذه الأزمة العالمية وزيادة صادراتها، ما ينعكس على العائد من العملة الأجنبية، خصوصا أن المتغيرات التى تحدث فى العالم تعتبر فى صالح مصر إذا تم استغلال هذه المتغيرات، والعمل على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.