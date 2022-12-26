خبير اقتصادي: تأكيد الرئيس على توطين الصناعة حل سريع لضبط ميزان المدفوعات

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ تأكيد الرئيس السيسي على دور الإعلام خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش، لمنع الشائعات أمر مهم، مشيرا إلى أن الشفافية في عرض الموقف الحالي من الأدوات المهمة حاليا؛ لمنع الشائعات.

تأكيد الرئيس علي توطين ودعم الصناعه المحليه

وأضاف شعيب، لـ«لوطن»، أنّ تأكيد الرئيس على توطين ودعم الصناعة المحلية من الحلول السريعة خاصة أن مصر تعاني من خللٍ هيكلي في ميزان المدفوعات في ضوء ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات التي لا تتجاوز 50% فقط من حجم الواردات، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر سينعكس أثره على رفع نسبه الاكتفاء الذاتي من السلع وبالتالي عدم الضغط على الدولار، وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وزيادة الصادرات وبالتالي زيادة الموارد الدولارية، ورفع نسبة التشغيل الامر الذي ينعكس على انخفاض مؤشرات البطالة، وتوفر السلع يحدث استقرار للأسعار في الأجل المتوسط، وبالتالي انخفاض الأسعار خاصة مع زياده العرض.

تأكيد الرئيس توفير الأسمدة

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس توفير الأسمدة، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصرية، لنهضة القطاع الزراعي، خاصة في ظل التفهم الواضح لأهمية القطاع الزراعي كقطاع استراتيجي داعم في أوقات الأزمات، لعل جائحة كورونا والأزمة «الروسية - الأوكرانية» خير مثال على ذلك في تمدد انقطاع الإمدادات والتموين دوليا خاصة أنّ مصر تعتمد على استراد جزء كبير من القمح والذرة.