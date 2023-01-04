بوتين يحضر إطلاق سلاح روسي جديد.. صواريخ تفوق سرعة الصوت «فيديو»

حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حضور إطلاق سفينة حربية لصواريخ جديدة روسية، تفوق سرعتها سرعة الصوت، في المهمة التي جرى تنفيذها في المحيط الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط.

ماذا قال بوتين؟

Vladimir Putin enviou a fragata Almirante Gorshkov para o serviço de combate.



A fragata é armada com mísseis hipersônicos Zircon.



O lançamento foi especialmente comemorado pelas divisões chechenas em grande estima a Vladimir Putin.



A Rússia prevalece. pic.twitter.com/KsjupyBrFd — Navar (@LukasNavar) January 4, 2023

وعلق «بوتين» خلال الحفل الذي حضره مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، ونقلته وكالة الأنباء الروسية: «أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية، وتساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية».

تعليق وزير الدفاع

أشار وزير الدفاع إلى أن طاقم السفينة سوف يتدرب على نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ عابرة بعيدة المدى، وستكون هذه الصواريخ قادرة علي التغلب على نظام دفاع جوي حالي أو مستقبلي.