زلزال بالقرب من جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان

وقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بالقرب من جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، وفقا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي في فرع الجزيرة التابع.

وقالت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن مركز الزلزال، وقع في المحيط الهادئ على بعد 128 كيلومترًا جنوب غرب «جزيرة الكوريل»، مشيرا إلى أن الزلزال، وقع على عمق 71 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.