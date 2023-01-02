أستاذ مساعد بجامعة كييف لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تستعد لهجوم بري واسع

قال الدكتور ميكولا باستون، أستاذ مساعد بجامعة كييف، إنّ روسيا تستعد لهجوم بري واسع في نهاية الشتاء، وربما في بداية الربيع، وذلك ضد أوكرانيا، وهذا يعني أن الجيش الأوكراني يستعد لصد الهجوم والهجمات المضادة.

وأضاف باستون، خلال تصريحات عبر برنامج «الأزمة الأوكرانية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشعب الأوكراني يستعد لاستمرار هذا القتال ومعايشة الظروف الصعبة، ولكن على أي حال، فإنّه قد مضى جزء كبير من الشتاء، حيث يعيش المدنيون أصعب الظروف، وهو ما يتمثل في انقطاع الكهرباء.

وتابع بأنّ الأوكرانيين يستعدون للمزيد من الظروف الصعبة القاسية والنضال، مشيرًا إلى أنّ حلف الناتو دائما ما يؤكد على أهمية استمرار الدعم العسكري وإنتاج الأسلحة لأوكرانيا، موضحًا أنّ روسيا تمتلك مخزونات كبيرة تبقت من الاتحاد السوفيتي، ووفقا لاتفاقية بودابست، فإن أوكرانيا سلمت لروسيا كميات هائلة من الأسلحة ومن بينها الصواريخ المجنحة التي تطلقها روسيا على أوكرانيا، وحتى الأسلحة النووية، ولولا توقيع أوكرانيا على هذه الاتفاقية لامتلكت ما يكفيها للدفاع عن نفسها.