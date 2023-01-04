لأول مرة تريو.. أحمد سعد وزعيم ونوردو في كليب «يا عراف»

طرح أحمد سعد، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «يا عراف» عبر YouTube والمنصات الموسيقية المختلفة، وتجمعه لأول مرة مع أحمد زعيم والتونسي نوردو.

ونشر الفنانون الثلاثة، في وقت سابق، بروموهات الفيديو كليب، على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا تزامنًا مع احتفاليات موسم رأس السنة 2023، وتسبب ذلك في حالة من الجدل بين رواد المواقع الاجتماعية لعدم معرفتهم بتفاصيل الحدث الفني الضخم.

أغنية يا عراف كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وجرى التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية يا عراف

وتقول كلمات أغنية يا عراف:

يا طبيب داويني .. احتار الطب فيا حبيبي يغيب عن عيني

الدنيا تلف بيا يا خاله ارقيني .. بدأت اشوف خيالات صورته ما فارقت عيني

بشوفه ف كل الأوقات .. غيابه عليا طال

وحالى حال نفسي اعرف فين اراضيه لو داري بحالي واللى جرالى ما كان سابني اسهر لياليه

بغينا و ما رضينا و لا ما نساتني فيك الايام و الروح لسكنت فينا عايشا فينا

عشنا في اراضينا مشيت و خليتني في البارح عدينا و كان العالي العالم بينا

يا دنيا ودينا لفي ورسي بينا بهواك تبلينا و بقلوبنا حبينا

يا ناس حسوا بينا و لفينا مكفينا كل يوم نهواك نتمني نراك بعدك كاوينا

يا عراف عرفني .. ان كان راح ونسينى مين ف سؤالى هيفيدني

ياريت لو ترسيني يا مجروح روح اسهر .. عد نجوم لياليك قمرك غاب مابقاش يظهر

وغيابه كان صعب عليك

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي اعرف فين اراضيه لو داري بحالي .. واللي جرالي ما كان سابني اسهر لياليه