رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الإليزيه»: ماكرون وعد زيلينسكي بتقديم دبابات قتالية خفيفة لأوكرانيا

كتب:

عمرو حسني
07:24 م | الأربعاء 04 يناير 2023
وقفة سابقة في فرنسا لدعم أوكرانيا

وقفة سابقة في فرنسا لدعم أوكرانيا

قال قصر الرئاسة الفرنسي «الإليزيه»، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن باريس ستعطي لأوكرانيا دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10.

دعم فرنسي لأوكرانيا 

ويأتي الدعم الفرنسي لأوكرانيا، التي دخلت في أزمة مع روسيا، منذ فبراير 2022، وسط رفض دولي وغربي لهذا الأمر، إذ تم فرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا.

اقرأ المزيد:

أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود

سوناك يبحث مع زيلينسكي الهجمات الأخيرة بطائرات درون على أوكرانيا

خبير عسكري لقناة «القاهرة الإخبارية»: انقسام أوروبي بشأن مواصلة دعم أوكرانيا

أوكرانيا تقصف منطقة كالينينسكي شمالي دونيتسك
بقلم عمرو حسني