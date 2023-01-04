«الإليزيه»: ماكرون وعد زيلينسكي بتقديم دبابات قتالية خفيفة لأوكرانيا

قال قصر الرئاسة الفرنسي «الإليزيه»، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن باريس ستعطي لأوكرانيا دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10.

دعم فرنسي لأوكرانيا

ويأتي الدعم الفرنسي لأوكرانيا، التي دخلت في أزمة مع روسيا، منذ فبراير 2022، وسط رفض دولي وغربي لهذا الأمر، إذ تم فرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا.